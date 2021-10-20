МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ ведет мониторинг ситуации с бизнесом на фоне COVID, готов предложить новые меры поддержки в случае необходимости, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин поддержал предложение о нерабочих днях

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии.

"Мы осуществляем, естественно, развернули мониторинг ситуации по каждому из регионов. Если нужно, предложим дополнительные меры", — сказал Белоусов.

Малый и средний бизнес РФ в связи с ограничительными мерами по COVID-19 сможет получить поддержку по заявительному принципу, заявил он.

"Технически схема выплаты таких грантов отработана. Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип так же, как это делалось весной прошлого года", — сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Кабмин РФ предложил в пострадавших от коронавируса отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату в объеме один МРОТ на одного занятого. По словам Белоусова, это потребует около 27 миллиардов рублей и покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Охват составит более 2 миллионов человек.

"Кому мы предлагаем быть получателем таких грантов? Это предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других", — перечислил Белоусов.

Выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу, в случае одобрения, будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря, заявил он.

"Осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу, дистанционно, прием заявок может быть организован, начиная с 1 ноября по 15 ноября, чтобы в этом году завершить всю кампанию. Сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября, с учетом праздников, до 31 декабря", — сказал Белоусов на совещании у президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он уточнил, что выплаты, в случае поддержки этой идеи, предлагается осуществлять через восемь рабочих дней после поступления соответствующего заявления.