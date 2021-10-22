МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Московские "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" в условиях сильного ветра работают штатно, но последний принял два рейса из других столичных воздушных гаваней, сообщили РИА Новости в пресс-службах аэропортов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу сообщил РИА Новости, что в аэропортах Москвы фиксируется ветер от 25 до 27 метров в секунду: "Внуково" — 27 метров в секунду, "Шереметьево" — 25 метров в секунду, "Домодедово" — 26 метров в секунду.

"Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: порывистый ветер до 27 м\с. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", — сказали в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что ветер не повлиял на деятельность аэропорта, он работает в штатном режиме.

В обычном режиме функционирует и "Домодедово".

"На данный момент все взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме. Уходов на второй круг из-за порывов ветра не было. Также "Домодедово" принял два рейса, перенаправленных из других аэропортов Московского авиаузла", — сказали в "Домодедово".