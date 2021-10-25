РЖД назначили двух новых заместителей гендиректора
РЖД назначили Евгения Шевцова и Анатолия Храмцова заместителями гендиректора
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Первый замначальника ЦДИ Евгений Шевцов назначен замгендиректора — начальником центральной дирекции инфраструктуры РЖД, начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов стал замгендиректора, главным инженером РЖД, сообщает компания.
"Решением совета директоров РЖД: Анатолий Храмцов назначен заместителем генерального директора — главным инженером РЖД… Евгений Шевцов назначен заместителем генерального директора — начальником Центральной дирекции инфраструктуры РЖД", — говорится в сообщении.