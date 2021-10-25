МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" открыл в Краснодаре первый магазин-склад для онлайн-продаж аптечных товаров, сообщает ритейлер. "Магнит" хочет обсудить ценообразование с ФАС

"Магнит"… открыл первый магазин-склад, обеспечивающий онлайн-продажи аптечных товаров. Пилотный даркстор заработал в Краснодаре. Даркстор работает в соответствии с действующими в стране лицензионными требованиями в формате аптечного пункта click&collect", — говорится в сообщении.

Общая площадь объекта — около 250 квадратных метров, он имеет зону сборки интернет-заказов и торговый зал для офлайн-продаж, а также административную зону. При заказе из даркстора доступен более широкий ассортимент, чем в "Магнит Аптеке" — порядка восьми тысяч наименований, в том числе рецептурные и безрецептурные лекарства, биологически активные добавки (БАДы) к пище, медицинские приборы, товары для здоровья и другие.

Даркстор будет обеспечивать доставку онлайн-заказов в примерно 30 "Магнит Аптек", которые будут подключены до конца недели. Директор по электронной коммерции сети "Магнит" Андрей Лукашевич﻿ отметил, что с помощью нового объекта компания хочет предложить клиентам более широкий выбор товаров и увеличить их доступность.

"Бизнес-модель дарксторов уже показала свою эффективность в доставке продуктов питания, сейчас мы хотим проверить эту гипотезу и в фарме. Пилотный аптечный даркстор позволит нам протестировать операционные процессы и оценить покупательский отклик, после чего мы примем решение о масштабировании", — добавил Лукашевич.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец июня находилось 22 344 магазина. Чистая прибыль по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.