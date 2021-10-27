МОСКВА, 27 — ПРАЙМ. Такие организации, как прачечные, химчистки и другие организации, оказывающие бытовые услуги, приостановят работу на время нерабочих дней в Москве, сообщает оперштаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале. Также работу приостановят шиномонтажи и автосервисы. Кремль надеется на улучшение ситуации с COVID после нерабочих дней

"Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней", — ответили в оперштабе на вопрос, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.

"С 28 октября по 7 ноября не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме", — добавили в оперштабе.

При этом в обычном режиме смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости, сообщает оперштаб.

Отмечается, что остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.