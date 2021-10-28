МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО за девять месяцев текущего года снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,451 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Moody's отозвало рейтинг компании "Энел Россия"

EBITDA за отчетный период сократилась на 23%, до 5,613 миллиарда рублей.

Выручка выросла на 10% — до 35,148 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 3,103 миллиарда рублей, сократившись на 22%.