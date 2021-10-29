МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за первые три квартала текущего года составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании. "Газпром" достиг планового уровня резерва газа в российских хранилищах

Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 триллиона рублей, увеличившись на 9,1%.