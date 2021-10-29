ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Судья в США по делу бизнесмена Олега Тинькова согласился не назначать ему тюремный срок в связи с состоянием здоровья и приговорил его уже к отбытому сроку.

"Суд принимает соглашение со следствием… Господин Тиньков, я приговариваю вас к тому, чтобы вы отбыли в распоряжении Бюро тюрем то время, которое уже отбыто вами. Это значит, что вы уже отбыли приговор", — сказал судья Джон Тайгар в ходе заседания.

Судья добавил, что Тиньков проведет год под надзором, но за пределами США. Он также выплатит дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.

По словам судьи, он дал бы Тинькову реальный срок, но тот тяжело болен.

"В свете масштаба преступления отсутствие реального срока было бы недостаточным для суда. Но, что гораздо более важно, я считаю, что приговор без реального срока является подходящим из-за тяжелого состояния здоровья подсудимого", — сказал судья. Тайгер сказал, что у Тинькова сравнительно небольшие шансы на выживание, а в случае экстрадиции в США он, вероятно, умер бы в американской тюрьме. Он пожелал Тинькову победить тяжелую болезнь, тот сложил руки в знак благодарности.

В свою очередь прокурор по делу сообщила, что обвинение отказывается от дальнейших уголовных претензий к Тинькову.

"США отозвали оставшиеся пункты уголовного обвинения", — сказала она.

Ранее Тиньков заплатил по делу более 508 миллионов долларов штрафа и возмещения.