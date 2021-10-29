МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Почти 1,5% предприятий работали с нарушениями в первый нерабочий день в столице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Попова оценила необходимость закрытия границ из-за коронавируса

Отмечается, что в нерабочие дни продолжают работать 19,5 тысячи предприятий розничной торговли, реализующих продовольственные товары, — из них 7,2 тысячи сетевых и 12,3 тысячи несетевых, а также рабочие и офисные столовые.

"В первый нерабочий день было проверено 31,6 тысячи объектов. Нарушения выявлены на 432 объектах (1,4%). Таким образом, режим нерабочих дней соблюдается подавляющим большинством предприятий потребительского рынка", — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.