МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о приобретении 100% золотодобывающей компании "Высочайший", следует из базы решений и правовых актов антимонопольной службы. Polymetal в январе-сентябре снизил выпуск золота и серебра на 4%

"В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступило ходатайство открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" о приобретении 100% голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации публичного акционерного общества "Высочайший", — говорится в тексте документа.

Уточняется, что в соответствии с ФЗ "О защите конкуренции" заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии сделки, заявленной в ходатайстве, на состояние конкуренции.