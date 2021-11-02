МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В большинстве российских компаний (72%) заявили о планах повысить зарплаты работников на 6% до мая 2022 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на обзора ЕY. В ЕY предполагают, что эти планы связаны с тем, что в компаниях позитивно оценивают перспективы восстановления экономики России и мира. Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Насколько конкретно повысятся зарплаты, зависит от политики компаний. Почти половина из них (46%) применяют единый процент пересмотра для всего персонала, при этом 75% фирм применяет также и индивидуальный подход.

Вместе с тем утверждается, что при намеченном размере увеличения темпы роста зарплат не успеют за инфляцией. В августе нынешнего года, согласно прогнозу Минэка, по итогам года рост потребительских цен должен был составить 5,8%, но уже в начале октября министерство ухудшило ожидания до 7,4%. В то же время, по данным Росстата, фактическая инфляция уже превысила эти прогнозы. На 25 октября годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Хотя, по прогнозу Минэка, к концу 2022 года инфляция должна вернуться на целевой уровень Банка России в 4%.