МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Росавиация контролирует ситуацию в нижегородском аэропорту, куда были направлены самолеты из-за тумана в Москве, создан оперативный штаб, заявила представитель ведомства.

Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

"Вопрос находится на контроле Росавиации", — сказала представитель ведомства.

"Для организации работы с пассажирами рейсов, которые были переправлены из московской воздушной зоны в аэропорт Нижний Новгород из-за тумана, в аэропорту создан оперативный штаб", — добавила она.

По данным на 19.30 мск три воздушных судна вылетели в пункт назначения — Москву. Ведётся работа по организации вылетов других воздушных судов. Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения.