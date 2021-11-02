МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Аэропорт "Стригино" является основным запасным аэродромом Московского авиаузла, и он обязан обеспечить посадку борта, рассказала РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Татьяна Яровая. Росавиация рассказала о ситуации в нижегородском аэропорту

Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Ранее сообщалось, что для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб.

Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода.

Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.

Как пояснила РИА Новости Яровая, за час в аэропорту приземлилось примерно 28 бортов.

"Мы основной запасной аэродром Московского авиационного узла, и у нас по факту не спрашивают, можно мы приземлимся или нет. Мы обязаны обеспечить посадку. Это раз. Во-вторых, такое количество рейсов, которое к нам приземлилось, это в порядка 10 раз больше нашей проектной предельной мощности аэропорта", — рассказала она.

Отвечая на вопрос, достаточно ли в аэропорту трапов, чтобы можно было обеспечить высадку пассажиров, Яровая уточнила, что инфраструктура в аэропорту также рассчитана под его предельную мощность.

"У нас есть определенное количество инфраструктуры, которое рассчитано под эту конкретную мощность", — сказала она.

"Стригино" за вторник принял порядка 50 рейсов, включая перенаправленные из московских аэропортов и рейсы собственного регулярного расписания, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания — это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня", — говорится в сообщении аэропорта.

Как уточняется, такое количество самолетов превышает нормативную пропускную способность аэропорта в десятки раз.

"Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и сейчас они обслуживаются в порядке очереди", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения.