МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Распространение водородных технологий приведет к появлению новых профессий, среди которых конструкторы и заправщики, а также специалисты по ремонту водородного транспорта, поделился комментарием с РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии на базе ИПХФ РАН Алексей Паевский. Эксперт назвал самые быстрорастущие отрасли экономики России

"С распространением водородного транспорта появится необходимость в конструкторах такого транспорта… В тех, кто будет эти автомобили заправлять… Люди, которые будут обслуживать заправочные станции, специалисты по ремонту… водородных автомобилей", — отметил он.

Эксперт добавил, что те же специалисты, в связи с появлением водородных поездов, через пять лет будут востребованы на железной дороге, а через 10 лет — и на авиационном транспорте.

"Потребуются люди, которые обслуживают водородные трубопроводы, сотрудники компрессорных станций, люди, которые строят такие трубопроводы и их обслуживают", — добавил он. Кроме того, в ближайшее время будут востребованы специалисты, работающие с электролизерами, производящими водород как на заводах по производству водорода, так и на водородных заправках, отметил Паевский.

Не исключено, что появится потребность в специалистах, которые работают с жидким водородом, охлаждённым до —253 градусов, а также обслуживающем персонале портовых служб и водородных танкеров, которые будут транспортировать водород морскими путями.

Сейчас же, добавил Паевский, на рынке востребованы водородные материаловеды, поскольку нужно изучать, как водород взаимодействует с другими металлами, чтобы конструировать новую водородную технику, а также специалисты, которые конструируют и собирают водородные топливные элементы и энергоустановки на их основе.