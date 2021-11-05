МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бывшие акционеры компании ЮКОС заявили, что изучат решение Верховного суда Нидерландов об отмене им выплат более чем на 50 миллиардов долларов, и выразили уверенность, что апелляция в итоге отменит это вердикт, сообщает агентство Рейтер. Суд Нидерландов отменил решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама. Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов.

"Мы изучим решение Верховного суда, но уверены, что Апелляционный суд Амстердама отклонит необоснованные обвинения, выдвинутые Российской Федерацией, и арбитражные решения будут оставлены в силе", — говорится в заявлении бывших акционеров, попавшем в распоряжение агентства.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов в связи с начислением пени.

В министерстве тогда отмечали, среди прочего, что суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования, контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию, а кроме того, при управлении ЮКОСом бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия.