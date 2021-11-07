МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Наиболее популярными направлениями на новогодние праздники у россиян считаются Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминиканская Республика и Крым, рассказала URA.RU исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Россияне поедут отдыхать на Новый год в те страны, которые будут открыты. Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путевку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат. Наиболее полярные направления для отдыха — это Куба, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Мальдивы и Доминиканская Республика. Также очень популярен Крым", — отметила она.

Директор екатеринбургского бюро международного туризма "Спутник" Екатерина Волкова считает, что из-за эпидемиологический обстановки в России спрос на внутренний туризм может быть меньше, чем обычно. "Тут уже все зависит от платежеспособности туристов. Но обычно на Новый год все направления с высокой стоимостью. У нас в стране сейчас вводят жесткие ограничения и неизвестно, сколько они еще будут действовать, поэтому возможно спрос на отдых внутри страны будет пользоваться меньшим спросом, чем зарубежные туры", — объяснила она.

Вместе с тем, в Крыму россияне могут пройти восстановительные процедуры после перенесенного COVID-19. "Несмотря на то, что там уже нельзя купаться, у россиян пользуется спросом санаторное лечение для восстановления после ковида. Популярны направления Краснодарского края и Минеральные Воды", — добавила она.