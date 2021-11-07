МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Требования к работе бизнеса в период ограничений, связанный с пандемией коронавируса, должны быть разумными, иначе это вызывает недоумение у граждан, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты при симптомах COVID

"Это не должен быть огульный запрет всего бизнеса, а только тех точек, которые реально способствуют распространению коронавирусной инфекции. Бизнес должен понимать, что будет, очень трудно работать в условиях неопределенности. Если решения о продлении нерабочих дней в регионах будут приниматься, это надо делать как можно раньше", — сказал политик.

По мнению сенатора, для оперативных штабов регионов, особенно для находящихся в "красной зоне", "определенным экзаменом станет результативность, разумность и обоснованность тех ограничительных мер, которые будут приниматься".

В частности, Круглый полагает, что "вероятность заразиться в ресторане с соблюдением всех мер предосторожности значительно меньше, чем в переполненных маршрутках", при этом рестораны закрываются или работают только навынос.

Также сенатор считает неубедительным запрет на работу шиномонтажа, притом, что вероятность заразиться в автосервисе достаточно мала. Вызывает вопросы и введение ограничений в сфере культуры – каким-то театрам работать можно, кинотеатрам нельзя, добавил законодатель.

Он полагает, что общие правила работы в условиях ограничений должны определяться на федеральном уровне, "отдавать все на откуп регионам неправильно". "Люди должны понимать, для чего все это делается, ограничения должны быть разумными, иначе у людей это вызывает недоумение", — заключил политик.