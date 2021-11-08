В России потребители с целью экономии активно переключаются на собственные торговые марки ритейлеров
МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Российские потребители с целью сэкономить на продуктах все активнее переключаются на собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Sberbank CIB.
Отмечается, что за год доля таких граждан выросла до 37%. На фоне роста расходов покупателей на еду за третий квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих на продуктах — с 62% до 67%.
При этом число "охотников за скидками" почти у всех сетей сократилось. В "Дикси" показатель упал с 34% до 27% год к году, в "Пятерочке" (входит в X5 Group) — с 27% до 24%, в Auchan — с 28% до 25%.
Как отмечают в Sberbank CIB, эта тенденция позитивна для ритейлеров, которым не приходится жертвовать рентабельностью. Рост популярности СТМ аналитики объясняют увеличением предложения товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых формируется во многом за счет СТМ, выглядит оправданным, отмечают в Sberbank CIB. Так, X5 открывает дискаунтеры "Чижик", "Магнит" — "Моя цена", "Лента" — "365+".
В свою очередь, в торговых сетях подтверждают тенденцию. В Metro сообщили, что продажи СТМ выросли на 30%, в "Ленте" — более чем на 7%, в "Пятерочке» — на 10%.
https://1prime.ru/business/20211108/835145569.html