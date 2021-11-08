МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Российские потребители с целью сэкономить на продуктах все активнее переключаются на собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Sberbank CIB. Что подорожает этой осенью, а что может подешеветь

Отмечается, что за год доля таких граждан выросла до 37%. На фоне роста расходов покупателей на еду за третий квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих на продуктах — с 62% до 67%.

При этом число "охотников за скидками" почти у всех сетей сократилось. В "Дикси" показатель упал с 34% до 27% год к году, в "Пятерочке" (входит в X5 Group) — с 27% до 24%, в Auchan — с 28% до 25%.

Как отмечают в Sberbank CIB, эта тенденция позитивна для ритейлеров, которым не приходится жертвовать рентабельностью. Рост популярности СТМ аналитики объясняют увеличением предложения товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых формируется во многом за счет СТМ, выглядит оправданным, отмечают в Sberbank CIB. Так, X5 открывает дискаунтеры "Чижик", "Магнит" — "Моя цена", "Лента" — "365+".

В свою очередь, в торговых сетях подтверждают тенденцию. В Metro сообщили, что продажи СТМ выросли на 30%, в "Ленте" — более чем на 7%, в "Пятерочке» — на 10%.