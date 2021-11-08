МАНАГУА, 8 ноя — ПРАЙМ. Власти Никарагуа не откажутся от права на строительство межокеанского судоходного канала, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада. В МИД России рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала

"Межокеанский канал – это исторический проект Никарагуа, и Никарагуа никогда не откажется от права на строительство межокеанского канала, который бы был к услугам всего мира, международного сообщества", — сказал он.

По словам министра, строительство канала облегчило бы торговлю и обмен товарами, способствовало бы развитию международных отношений.

Работы по строительству канала, который должен был соединить Карибское море с Тихим океаном и стать альтернативой Панамскому каналу, начались в Никарагуа в декабре 2014 года. Стоимость проекта оценивалась тогда в 50 миллиардов долларов, главным инвестором являлась китайская HKND. Длина канала должна была составить почти 280 километров, глубина — около 27 метров, ширина варьироваться в пределах 226-530 метров. В год по нему могли бы проходить 5,1 тысячи судов. Однако в 2018 году проект был остановлен из-за политической и экономической нестабильности в стране.