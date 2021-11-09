МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Спрос на авиабилеты в Москву взлетел после новости о конце нерабочих дней

На Багамы можно летать рейсами Москва — Нассау дважды в неделю. В Иран — по маршрутам Москва — Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи — Тегеран (один рейс в неделю).

Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по маршрутам Москва — Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва — Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по два рейса в неделю).

Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по два рейса в неделю), с Оманом по маршруту Москва — Маскат (два рейса в неделю), со Словенией по маршруту Москва — Любляна (три рейса в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва — Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир (два рейса в неделю) и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).

Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва — Бангкок и Москва – Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.

Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.