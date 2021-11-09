МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает ограничить показ в онлайн-кинотеатрах контента с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями", пишут "Ведомости". Россияне стали меньше тратить на поход в кино

Как рассказала сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Издание ознакомилось с перечнем предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

Одна из инициатив предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6. Они регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Эти статьи предлагается дополнить запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционных отношений и девиаций — их предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Предлагается внести изменения в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", добавив запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Действующие формулировки закона запрещают распространение среди детей именно "пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения" информации.

Еще одно предложение, по данным издания, касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Ее предлагается снабдить теми же запретами, что и статью о обязанностях онлайн-кинотеатров.