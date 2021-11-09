МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила зарплаты летным экипажам, рассчитывает восстановить их к уровню доковидного 2019 года, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. В "Аэрофлоте" поддержали идею пускать в самолеты по QR-коду

"В целом (на фоне ситуации с COVID-19 — ред.) мы полностью сохранили коллектив и договорились также, что с 1 ноября за счет хорошо отработанной летней программы мы восстанавливаем стоимость лётного часа, которая восстанавливает доход до определенного уровня, в среднем рост составляет до 30%", — сказал Полубояринов.

"И если у нас зима пройдет более или менее нормально, и мы сумеем подойти к следующему лету без новых волн ограничений по ковиду, по разлёту, может быть, чуть больше станет международных направлений, транзит появится, мы восстановим полностью к 2019 году зарплату лётных экипажей", — добавил он.

В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.

Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, частично возобновляются международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.