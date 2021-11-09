МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении подготовленный правительством законопроект об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Россиянам объяснили, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

Законопроект ранее составил Минстрой РФ. Документ разработан в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по модернизации действующей структуры институтов развития страны. Новый фонд станет правопреемником объединяемых организаций и будет реализовывать все их функции.

Согласно пояснительной записке, слияние указанных юрлиц целесообразно произвести с начала очередного финансового года. Поэтому предусматривается особый срок вступления законопроекта в силу — с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, связанных с созданием и правовым положением Фонда развития территорий.

Ранее пресс-служба Минстроя сообщила, что создаваемый фонд планируется наделить новыми функциями, среди которых комплексное развитие территорий, привлечение средств Фонда национального благосостояния, участие со стороны кредиторов в договорах синдицированного кредита для реализации проектов жилья и предоставления займов застройщикам.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый Фонд будет решать как точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, так и заниматься комплексным развитием территории.