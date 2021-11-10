МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ в середине декабря ожидает полной нормализации ситуации по доставке грузов из Приморья в порты Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, сообщает ведомство. Таможня назвала товары, перевозимые севшим на мель в Приморье судном

"В конце октября возникли трудности с доставкой грузов из морских портов Владивосток и Восточный в направлении портов Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей. В основном это касается контейнерных грузов… В середине декабря ожидается полная нормализация ситуации путем вывода суммарной нормы накопления судовых партий грузов в портах Приморья до нормативных величин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что приоритетные вопросы, связанные с доставкой грузов, особенно социально значимых, планируется решить уже к концу ноября.

Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области — так как товары могут застрять в пути надолго.

Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, в которую вошли сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, представители Минвостокразвития России, органов власти субъектов ДФО, операторов терминалов морских портов округа, судоходных компаний, РЖД и экспедиторов. Для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы ДФО создан центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний. Эксперты сообщили о стабилизации работы в портах Приморья

"Рабочей группой приняты следующие решения: о переходе морских портов регионов ДФО на круглосуточный режим работы при наличии судов под грузовыми операциями; о постановке на каботажные линии дополнительно четырех судов для снятия пиковых нагрузок", — сообщает Минтранс.

В то же время для портов Чукотки приняты особые меры. Так, в морской порт Анадырь для постановки судов к причалам направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" с ледовым классом Arc 5. В порт Певек для ледокольной проводки судов в восточном направлении следует ледокол "Новороссийск", а до 20 ноября атомный ледокол "Ямал" обеспечит вывод судов из Певека в западном направлении.