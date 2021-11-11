МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2021 года уменьшила импорт свежего и мороженого мяса, сливочного масла, яблок и бананов, при этом увеличила импорт цитрусовых, кофе и чая, а также экспорт водки, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия может ввести тарифные квоты на импорт сахара и экспорт зерна

ИМПОРТ

Импорт свежего и мороженого мяса сократился на 14,2% — до 169,7 тысячи тонн, объем поставок мяса птицы вырос на 3,5% — до 177,8 тысячи тонн. Ввоз рыбы в РФ за девять месяцев увеличился на 15,5% — до 300,8 тысячи тонн, а экспорт рыбы за этот период сократился на 16,2% — до 1,083 миллиона тонн. Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 14,2% — до 97,5 тысячи тонн, сливочного масла — на 2,8%, до 95,5 тысячи тонн, сыров и творога — вырос на 9,8%, до 244,8 тысячи тонн.

Импорт цитрусовых за январь-сентябрь повысился на 2,7%, составив 969,5 тысячи тонн, ввоз бананов снизился на 5,8% — до 1,059 миллиона тонн, яблок — на 2,2%, до 774,4 тысячи тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов сократился на 0,6% — до 15,2 тысячи тонн. Импорт кофе вырос на 6,4% — до 182,1 тысячи тонн, чая — на 1,6%, до 116,5 тысячи тонн.

Одновременно импорт сахара-сырца увеличился в 1,6 раза — до 8 тысяч тонн, белого сахара — уменьшился на 7,1%, до 111 тысяч тонн. Ввоз какао-бобов увеличился на 3,7% — до 47,7 тысячи тонн, какао-масла — вырос на 10,4%, до 27 тысяч тонн, а импорт продуктов, содержащих какао — на 18,8%, до 97,7 тысячи тонн. СМИ: страны мира просят КНР отложить новые правила импорта продуктов

В свою очередь импорт соевых бобов в Россию за девять месяцев уменьшился на 4,5% и составил 1,527 миллиона тонн, пальмового масла — вырос на 7,1%, до 802,7 тысячи тонн.

Россия в январе-сентябре 2021 года импортировала медикаментов на сумму 6,638 миллиарда долларов, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 35,1%.

Импорт медикаментов в сентябре увеличился по сравнению с августом на 11,2%, до 797 миллионов долларов.

Ввоз антибиотиков за январь-сентябрь уменьшился на 0,1% и составил 128,8 миллиона долларов, а в сентябре импорт сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%, до 10,9 миллиона долларов.

Импорт парфюмерных, косметических и туалетных средств за девять месяцев в натуральном выражении вырос на 5,3% в годовом выражении и составил 250,8 тысячи тонн. В долларовом выражении поставки повысились на 27,3% — до 2,641 миллиарда. В сентябре ввоз продукции снизился по сравнению с августом на 10,8% в натуральном выражении, до 27,4 тысячи тонн, в долларовом — на 1,7%, до 307,5 миллиона.

ЭКСПОРТ

Экспорт водки из России в январе-сентябре увеличился на 5% — до 1,603 миллиона декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении увеличился на 24,4% — до 2,304 миллиарда долларов, сигарет и сигар — в 1,6 раза, до 70,4 миллиона долларов. Ввоз табачного сырья сократился в натуральном выражении на 11,2% — до 100,2 тысячи тонн.