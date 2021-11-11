МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" они не подействуют, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее оперштаб сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России.

"Я думаю, что должны помочь (QR-коды-ред.), потому что это будет определенная стимуляция для людей, которые не привились, им становится жить неудобно. Для того, чтобы вернуть удобства жизни, они должны провакцинироваться. Такие яростные "антиваксеры" — на них и QR-коды, скорее всего, не подействуют, но часть нормальных людей, она провакцинируется", — ответил Альтштейн на вопрос о том, помогут ли QR –коды увеличить количество вакцинированных и создать коллективный иммунитет.