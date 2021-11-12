МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. По данным опроса Фонда "Общественное мнение", россияне заметили рост цен на хлеб, яйца, сахар, крупы, а также бытовые услуги за первую неделю ноября. Отрава на столе. Чем опасны привычные продукты

Так, рост цен на хлеб указали 40% опрошенных (по данным на 7 ноября), при этом неделю назад его заметили 36% (по данным на 31 октября). Опрошенные считают, что за неделю выросли цены на молоко — 42% (39% 31 октября), на яйца — 44% (40% 31 октября), сахар — 37% (32% 31 октября), крупы и макароны — 36% (31% 31 октября).

Кроме того, 14% отметили рост цен на алкоголь (12% в конце октября) и электроприборы — 19% (16% в октябре).

В части бытовых услуг о росте цен высказались 17% респондентов против 14% неделей ранее.

Вместе с тем, на ряд товаров цены, по мнению россиян, выросли не так сильно, как неделей ранее. Так, в ноябре 35% опрошенных сообщили, что заметно выросли цены на медикаменты (36% в конце октября), 37% — на бензин (38% в конце октября).

Опрос "ФОМнибус" проводился с 5 по 7 ноября, в 207 населенных пунктах, 73 субъектах РФ, среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.