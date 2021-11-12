МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" прогнозирует, что в ноябре спрос на доставку внутрироссийских отправлений может вырасти на 25-30% по сравнению со среднегодовыми показателями, с нагрузкой компания планирует справиться благодаря увеличению числа курьеров и авиарейсов, сообщает "Почта". "Почта России" отчиталась о выручке от международного бизнеса

"По прогнозам компании, в ноябре спрос на доставку международных отправлений может вырасти на 30-40% по сравнению с среднегодовым трендом, а на доставку внутрироссийских отправлений – на 25-30%", — говорится в сообщении.

Чтобы справиться с ростом курьерских доставок, компания в августе открыла дополнительный набор курьеров. К концу года компания планирует увеличить их штат на 27%. Кроме того, с 15 ноября "Почта" также намерена увеличить количество авиарейсов для доставки почты. Как отмечает компания, это позволит еженедельно перевозить в среднем на 10 тонн почты больше.

В сентябре "Почта России" на 40% увеличила доступные лимиты на авиаперевозку отправлений в Германию, Великобританию, Францию и Италию.

"Осенние распродажи – традиционный стресс-тест для всей логистической отрасли. Россияне покупают товары на распродажах и активно готовятся к Новому году. Стремительный рост объемов доставки начинается в середине ноября и продолжается вплоть до январских праздников", – отметил заместитель гендиректора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев, слова которого приводятся в сообщении.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.