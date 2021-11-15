МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Повышение цен на алкоголь в России — вопрос экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рекомендовав в дальнейшем с этим вопросом обращаться в кабинет министров. Минимальная цена на водку может вырасти с 2022 года

Минфин предложил повысить в России с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% — до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6% — до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей.

"Какой-то позиции (у Кремля — ред.) здесь нет. Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений (на этот счет в Кремле — ред.) не было. Я бы рекомендовал, если это интересно, обратиться в кабинет министров", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какова позиция президента РФ Владимира Путина на этот счет, является ли он сторонником того, чтобы алкоголь в стране был дорогим, чтобы, возможно, усложнить к нему доступ.