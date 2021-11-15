ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Министерство туризма, минздрав и канцелярия премьер-министра Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать в стране туристов, привитых вакциной "Спутник V", заявил РИА Новости министр туризма Константин Развозов. Минтуризма Израиля разъяснил правила въезда привитых "Спутником V"

Туристы, привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, при этом саму вакцину еврейское государство официально признаёт с 15 ноября, сообщило в понедельник утром министерство туризма, хотя еще накануне в стране планировали начать приём туристов в понедельник.

"Это решение принималось буквально в полночь, на уровне премьер-министра, мы поняли важность этого вопроса. Сейчас все структуры задействованы, все ведомства — минздрав, минтуризма, канцелярия премьер-министра. Я думаю, что механизм будет отработан в ближайшие дни. Конечно, есть вопрос "красных стран", где сегодня высокая заболеваемость, но это мы пока не берём в расчёт, поскольку не было пока официальных указаний от минздрава (официально израильский минздрав пока не признал ни одну страну "красной", с которой запрещен обмен туристами — ред.). В данный момент есть дорожная карта до 1 декабря, чтобы полностью был отработан весь механизм, подготовлена вся документация, чтобы ее можно было заполнить на русском языке, чтобы уже человек, который сделал тест, получил на электронную почту "зелёный паспорт", и ему не нужно было никуда звонить", — сказал Развозов.