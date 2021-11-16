МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Никаких побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции не замечено, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографию

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", — сказал он.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.

Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции вместо прививки будет решаться в ходе клинических исследований, однозначного ответа на него пока нет. По его словам, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.