МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Аллегро" вновь пустят на сеть после открытия железнодорожного сообщения с Финляндией, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

"Сейчас подписан договор между железными дорогами и Финляндской Республикой… Мы говорим об "Аллегро", но это же вопрос с эпидемиологической обстановкой. Она выравнивается, поэтому, безусловно, будем восстанавливать движение", — ответил Савельев на вопрос о сроках открытия сообщения с Финляндией и составах, которые пустят на сеть.

Как сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, Россия с 12 декабря восстанавливает пассажирское сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Будут курсировать две пары поездов в сутки.

До закрытия железнодорожного сообщения из-за пандемии между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда "Аллегро". Время в пути составляло около трех с половиной часов. В направлении Финляндии курсировал также скорый фирменный поезд "Лев Толстой" из Москвы в Хельсинки. Время в пути — чуть больше 14 часов.