МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россиянам моложе 60 лет, которые переболели коронавирусом, лучше привиться "Спутником Лайт", а людям старшего возраста — "Спутником V", рассказал РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В Минздраве обсуждают продление сертификатов для переболевших COVID-19

"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — "Лайтом", а кто старше 60 — "Спутником V", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В России также созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".