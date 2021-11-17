МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Массового отказа от мигрантов на стройках домов реновации в Москве не будет, сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. В России выросло число мигрантов-программистов

В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве. По его словам, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда.

"Когда мы заключаем контракты с подрядчиками, мы не можем диктовать, где и какие материалы покупать и какими силами строить объект. Должен быть плавный и поэтапный переход, есть поручение — будем двигаться", — сказал Загрутдинов.

Он пояснил, что программой заложена идея повышения производительности труда, в том числе за счет создания заводов по производству комплектующих для строительства домов с комфортными условиями труда. Также планируется рассмотреть вопрос об увеличении заработной платы.

Столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе в столице сдан 161 дом общей площадью 2 миллиона квадратных метров.