БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя — ПРАЙМ. Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Бизнес и граждане получат новые налоговые льготы в связи с коронавирусом

"Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас где-то на 200 тысяч субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тысяч стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые. Размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями, самозанятых сейчас 3,3 миллиона в стране. Такого никогда не было. Только за этот год на миллион с лишним стало больше самозанятых", — рассказал он.

Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.