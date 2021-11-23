МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Один из способов сэкономить при покупке продуктов питания — это выбирать товары под собственными марками торговых сетей, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян. Это не ананас. Какие продукты помогут похудеть

"У нас продукты под маркой сети обычно дешевле брендовых товаров. Но если продукт дешевле, это не значит, что он хуже и менее полезный. Цена снижается за счет того, что у производителя закупается большой объем продуктов, то есть у них есть гарантированный сбыт, нет затрат на рекламу", – отметила она.

По функциональности продукты, продающиеся под маркой бренда и под маркой торговой сети, будут фактически идентичны, указала диетолог.

"Сумка из масс-маркета и брендовая сумка несут одну и ту же функцию, мы переплачиваем только за бренд, за ощущение. То же самое и с продуктами. Мое мнение – однозначно стоит смотреть в сторону собственных марок торговых сетей, потому что так мы снижаем затраты на покупку продуктов, и для нас это выгодно", – сказала Арзуманян.

При этом вне зависимости от того, какой продукт питания вы покупаете, важно обращать внимание на его состав.

"Очень важно обращать внимание на состав продукта, который мы покупаем. Тут без разницы, товар под маркой бренда или под маркой сети. Состав должен быть короткий, внятный, а срок годности должен быть достаточно большой. Стоит визуально оценить, как выглядит продукт, не нарушена ли целостность упаковки. Важно выбирать наименее переработанные продукты, они более полезны для здоровья", – подчеркнула врач.