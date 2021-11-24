МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, всего направлено почти 60 писем зарубежным площадкам с требованиями снять ограничения, к этому моменту они сняты по 17 случаям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Google раскроет правила, из-за которых удалили каналы RT на Youtube

Пресс-служба Роскомнадзора напомнила, что российской конституцией гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Для защиты конституционных прав граждан в декабре 2020 года был принят закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.

"Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube – 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ — ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.

Также известно, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов, блокируя материалы российских СМИ и их аккаунты, как правило, не предоставляют конкретную информацию о причинах блокировок, ограничиваясь заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки.

"Начиная с 2020 года владельцам зарубежных интернет-платформ, которые цензурировали материалы российских СМИ либо блокировали их официальные аккаунты, Роскомнадзор направил 59 писем с требованиями о снятии ограничения доступа к заблокированным материалам и аккаунтам", — добавляется в сообщении.

В завершении сообщатся, что на текущий момент ограничения сняты в отношении 17 инцидентов, связанных с блокировкой материалов российских СМИ.