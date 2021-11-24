МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" объявила аукционы на право заключения договоров аренды по первым в России четырем проектам комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской областях, говорится в сообщении компании. Банк "Дом.РФ" отчитался о чистой прибыли за девять месяцев

"Речь идет об участках общей площадью около 96 га и общим градостроительным потенциалом 783 тысячи квадратных метров жилья", — уточняется в пресс-релизе.

Самый масштабный проект планируется реализовать в Хабаровске, где на участке площадью 66,9 гектара планируется построить до 600 тысяч "квадратов" жилья смешанного типа, школу и детские сады, провести благоустройство территории.

В Пскове застройщикам предлагается участок площадью 13,1 гектара под малоэтажные дома площадью до 57 тысяч квадратных метров и детский сад. Его начальная цена — 13,8 миллиона рублей. В Кирове на торги выставят 7,1 гектара земель с градпотенциалом до 55 тысяч "квадратов" под малоэтажную застройку со строительством детского сада и озеленением территории. Начальная цена участка — 14,8 миллиона рублей. Кроме того, на 8,4 гектара в Тюмени планируется построить до 70,9 тысячи квадратных метров многоэтажных домов, здесь начальная цена составляет 52,4 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 декабря 2021 года, сам аукцион состоится 24 декабря.

"Это первые для России торги по проектам КРТ на федеральных землях. Запуску механизма предшествовала большая работа, проведенная правительством и парламентом. Ключевая задача "Дом.РФ" – перезагрузка и раскрытие потенциала неиспользуемых федеральных земель. Механизм КРТ помогает ускорить этот процесс. Совместно с регионами определяется план по использованию земель, вносятся изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, после чего земли предоставляются инвестору для реализации проекта", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Виталия Мутко.