МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани и попросила взять под контроль ситуацию с очередями в аэропортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства. Гостиницы Египта лишились звезд за некачественный сервис

Телефонный разговор состоялся по инициативе Ростуризма. Стороны обсудили ситуацию с многочасовыми очередями при прохождении досмотра в аэропортах на египетских курортах.

В Ростуризме отметили, что по сообщениям СМИ и многочисленным жалобам туристов, из-за длительного ожидания многие туристы опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать новые билеты. Российские граждане также недовольны условиями пребывания в аэропортах: зоны ожидания не оборудованы достаточным количеством посадочных мест, нет питьевой воды, не соблюдается социальная дистанция.

"Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы", — приводит Ростуризм слова Догузовой.

"Попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов. Предложила несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов", — продолжила глава ведомства.

По словам Догузовой, Эленани сообщил, что в курсе проблемы и участвует в ее решении. "Сейчас, по его словам, рассматривается возможность увеличения пропускной способности пунктов досмотра в аэропортах египетских курортов и изменения графика полетов. Министр также пообещал способствовать обеспечению комфортных условий для наших туристов во время ожидания", — сообщила она.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы глава Ростуризма также поблагодарила своего египетского коллегу за оперативное реагирование на недавнюю ситуацию с пищевым отравлением российских туристов в одном из отелей Хургады. "В частности, египетской стороной была приостановлена деятельность отеля, в котором произошел инцидент, и проведены внеочередные проверки отелей и общепита. Кроме того, пострадавшим российским туристам предоставлены ваучеры на бесплатный отдых в Египте в следующем году", — пояснили в пресс-службе Ростуризма.