МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года — "Черной пятницы-2021", рассказали РИА Новости в торговых компаниях. Россиянам объяснили, в чем состоят уловки "Черной пятницы"

"Черная пятница" символизирует начало традиционного рождественского сезона распродаж. Традиция устраивать грандиозную массовую распродажу зародилась в США еще в XIX веке. В Америке акция стартует сразу после Дня благодарения, одного из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году распродажа приходится на 26 ноября.

В России "Черная пятница" проводится уже в девятый раз. Традиционно в распродаже примут участие сотни российских сетей, магазинов и онлайн-площадок, предложения о продаже товаров со скидами можно найти и на специальных площадках-агрегаторах.

Некоторые ритейлеры начали или начинают распродажи раньше пятницы. В Wildberries рассказали РИА Новости, что в первые дни распродажи, 22-23 ноября, покупатели оформили на онлайн-платформе в 3 раза больше заказов по сравнению с аналогичным днем год назад. Общая сумма заказов выросла в 2,8 раза.

"Больше всего в штуках покупатели заказали платьев, футболок, книг, брюк, шапок, ботинок, кремов, гирлянд, чехлов для телефонов и чая. Мы отмечаем, что в этом году "Черная пятница" привлекает все больше участников. Уже в первый день распродажи в ней приняло участие значительно больше продавцов, чем в "Дне шопинга", — добавили в Wildberries.

В Ozon также отметили, что россияне активно готовятся к "Черной пятнице". На площадке распродажа пройдет с 26 по 28 ноября, для premium-клиентов также планируется presale 25 ноября. За несколько дней пользователи площадки положили в корзину акционные товары более 1 миллиона раз в ожидании начала распродажи. "Мы ожидаем в акции еще большего ажиотажа, чем на распродаже "11.11", когда за один день количество заказов на площадке выросло почти в 6 раз, а оборот — почти в 5 раз", — указали в Ozon.

"Чаще всего в корзину попадают товары для красоты и здоровья и товары личной гигиены — маски для лица, витамин D, щетки для сухого массажа и детские подгузники. Также клиенты готовятся купить самые популярные позиции распродажи — конструктор Lego, наборы кастрюль, смартфоны и ноутбуки с наиболее глубокими скидками попали в корзины более 150 тысяч раз", — рассказали в маркетплейсе.

Кроме таких традиционных категорий, как бытовая техника и электроника, одежда, книги, на распродаже можно будет найти и не совсем привычные для распродаж товары. В виноторговой компании Fort отметили, что некоторые винные магазины в Москве были вынуждены закрыться на период ограничений из-за коронавируса в начале ноября, что привело к снижению выручки.

"Участие в акции распродаж "Черная пятница" не является для сектора традиционным, но в этом году такое участие позволит винотекам увеличить оборот и компенсировать потери начала месяца. Fort ожидает рост оборота в своих магазинах в "Черную пятницу" на 20-25%", — сообщили РИА Новости в компании.