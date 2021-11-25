МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен до 15% в 2022 году, пишут "Известия". Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на фастфуд

По словам генерального директора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, рост стоимости блюд в среднем составит 5-10%, однако он будет не одномоментным, а постепенным.

Гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный считает, что повышение цен на 8% не избежать, так как инфляция слишком разогналась. По его словам, точный размер рост зависит от блюд — на одни повышение может составить 3%, на другие дойти до 15%.

Гендиректор компании "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров считает, что в условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года.

Рестораторы отмечают значительное подорожание изначально недешевых ингредиентов — мяса, рыбы, морепродуктов, импортных сыров. Из-за роста цен на продукты они отказываются от части блюд с дорогими ингредиентами.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, сеть "Мясо и рыба" уже отказалась от закупки осьминога: цены на этот дефицитный продукт выросли почти втрое. В апреле он стоил 450 рублей за килограмм, в ноябре уже 1 250 рублей, уточнил специалист.

По словам Подгорного, сильно подорожала рыба. Поэтому "Шоколадница" отказалась от использования, например, семги в горячих блюдах.

Если всплеск роста инфляции — временное явление, то компаниям удастся оттянуть момент увеличения стоимости блюд на максимально поздний срок, сказал владелец Tigrus Group Хенрик Винтер.

В ФАС и Минпромторге изданию сказали, что не контролируют цены на ресторанном рынке.