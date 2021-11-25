МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Всплеск случаев мошенничества на торговых площадках и маркетплейсах в России наблюдается в преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж, говорится в материалах Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Россиянам дали совет, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

"В "Мошеловке" мы отмечаем рост случаев мошенничества на сайтах, где продаются товары или услуги. На наш взгляд, эта тенденция обусловлена растущей популярностью сервисов интернет-торговли, а также уже начавшимся акционным предпраздничным периодом", — сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

По её словам, граждане готовятся купить подарки для себя и своих близких, но при этом забывают об осторожности, так как уверены, что маркетплейсы и сервисы выстроили серьёзную систему безопасности. "Вместе с тем результаты работы с обращениями и сообщениями показывают, что количество случаев мошенничества в интернет-торговле растёт вместе с ущербом, причиняемым гражданам", — указала эксперт.

По словам Лазаревой, в "Мошеловке" уже зафиксировано 2283 жалобы на торговые площадки и маркетплейсы — это 11,6% от всех обращений на платформу по поводу финансового мошенничества. "Основные сервисы, на которые жалуются посетители – Avito, различные интернет-магазины, Юла и BlaBlaCar. Бывает, с мошенниками сталкиваются пользователи крупнейших интернет-площадок Ozon и Wildberries, причем на Wildberries зачастую страдают и продавцы", — говорится в материалах ОНФ.

Также есть сведения об увеличении доли фейковых аккаунтов на менее популярных сервисах Booking, Kafur и OLX, указывается в сообщении.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году "черная пятница" приходится на 26 ноября. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.