Эксперты ОНФ видят всплеск обмана в онлайн-торговле в преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Всплеск случаев мошенничества на торговых площадках и маркетплейсах в России наблюдается в преддверии "черной пятницы" и сезона распродаж, говорится в материалах Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В "Мошеловке" мы отмечаем рост случаев мошенничества на сайтах, где продаются товары или услуги. На наш взгляд, эта тенденция обусловлена растущей популярностью сервисов интернет-торговли, а также уже начавшимся акционным предпраздничным периодом", — сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
По её словам, граждане готовятся купить подарки для себя и своих близких, но при этом забывают об осторожности, так как уверены, что маркетплейсы и сервисы выстроили серьёзную систему безопасности. "Вместе с тем результаты работы с обращениями и сообщениями показывают, что количество случаев мошенничества в интернет-торговле растёт вместе с ущербом, причиняемым гражданам", — указала эксперт.
По словам Лазаревой, в "Мошеловке" уже зафиксировано 2283 жалобы на торговые площадки и маркетплейсы — это 11,6% от всех обращений на платформу по поводу финансового мошенничества. "Основные сервисы, на которые жалуются посетители – Avito, различные интернет-магазины, Юла и BlaBlaCar. Бывает, с мошенниками сталкиваются пользователи крупнейших интернет-площадок Ozon и Wildberries, причем на Wildberries зачастую страдают и продавцы", — говорится в материалах ОНФ.
Также есть сведения об увеличении доли фейковых аккаунтов на менее популярных сервисах Booking, Kafur и OLX, указывается в сообщении.
В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В 2021 году "черная пятница" приходится на 26 ноября. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.
https://1prime.ru/business/20211125/835318396.html