МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КАИ) спроектировали сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента. Рогозин заявил об изменении программы летных испытаний лунного корабля

Согласно документу, технические решения, предложенные разработчиками стратолета, позволят создать машину с увеличенной полезной нагрузкой и уменьшенным временем взлета по сравнению с зарубежными конкурентами.

Из реферата следует, что перспективный аппарат будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде и разгонного блока. К разгонному блоку снизу на пилонах предполагается закрепить два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. Сам блок оснащается овальным крылом, прикрепленным через два топливных бака к концам крыльев стратолета.

В качестве наиболее близкого иностранного аналога перспективного летательного аппарата казанские ученые указывают проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon компании Reaction Engines Limited, который планируется поднять в воздух в середине 2020-х годов.

В реферате отмечаются изъяны этой разработки — низкая экономичность комбинированного двигателя при дозвуковых и малых сверхзвуковых скоростях полета, а также увеличенные площади крыльев самолета, стартующего с горизонтального разбега на земле, которые приводят к избыточной массе летательного аппарата. Кроме того, при заданных характеристиках британской машине придется тратить много времени на разгон и отрыв от взлетно-посадочной полосы, либо же вовсе прибегать к помощи тележек для взлета.

Согласно патенту, российский стратолет удастся избавить от данных недостатков благодаря двухступенчатому принципу полета, за счет которого уменьшится заправочная масса топлива последней ступени летательного аппарата. В следствие этого будет увеличен вес полезной нагрузки.

Время, которое межконтинентальный планер будет тратить на взлет, предлагается сократить благодаря овальной форме крыла разгонного блока, который позволяет достичь больший угол атаки и, соответственно, придать дополнительную подъемную силу. При этом применение двухступенчатого принципа полета позволяет применить в режиме взлета мощные двигатели, установленные на возвращаемом разгонном блоке.

ОТВЕТ ИЛОНУ МАСКУ?

Помимо британских компаний, возможность применения космических кораблей для полетов на Земле активно изучает американский "гигант" — SpaceX.

Известно, что компания Илона Маска разрабатывает ракету BFR (Big Falcon Rocket), которая сможет использоваться как для полетов на Марс, так и для скоростных перелетов из одной точки Земли в другую. Сам Маск заявлял, что "до большинства мест на Земле" можно будет долететь менее чем за 30 минут, и "куда угодно менее чем за 60", причем билет будет стоить как в самолет эконом-класса.

Сейчас проходят испытания корабля Starship, который станет второй ступенью BFR. В начале мая 2021 года прототип корабля Starship SN15 смог успешно завершить полет и приземлиться в американском штате Техас. До этого три корабля взорвались во время тестов.

ГРАЖДАНСКИЙ "СВЕРХЗВУК"

Помимо ракет, ведущие научные державы не отказываются от идеи создания сверхзвуковых авиалайнеров. Как заявлял в интервью РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова Михаил Гордин, появление сверхзвуковых пассажирских летательных аппаратов – далекая перспектива.

По мнению ученого, такие машины могут появиться в мире в 2040-2050 годах, они будут перевозить бизнесменов между ведущими деловыми центрами мира.

Пока речь идет о создании демонстраторов технологий. Свои разработки в этой области анонсировали такие российские предприятия и исследовательские центры, как группа "Кронштадт" и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Жуковского.