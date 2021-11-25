МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Большинство российских покупателей предпочитают полусухие или сухие вина, при этом наибольшей популярностью пользуются красные вина, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев. Скидки все же будут. Что подешевеет перед Новым годом

"Большинство покупателей выбирают полусухие или сухие вина. В среднем для 40% покупателей предпочтительными остаются именно полусухие вина, для 35% — сухие. При этом именно сладость остается одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. За последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12%", — сказал Караваев.

Он отметил, что наибольшей популярностью у россиян по-прежнему пользуются красные вина. "Однако мы видим, что спрос начал расти и на белые вина. Если два года назад соотношение красных и белых вин в потреблении составляло 70% на 30%, то сегодня 65% предпочитают красные вина, 35% — белые, 5% — игристые", — указал собеседник агентства.

Председатель президиума ассоциации уверен, что у сегмента вин российских производителей большой потенциал для роста. "По экспертным оценкам, около 40% покупателей отдают предпочтение именно отечественной продукции. На российские вина на настоящий момент приходится более 60% всех продаж в категории тихих вин", — сказал он.

В настоящее время в торговых сетях-членах АКОРТ доля российского вина в общем ассортименте составляет порядка 50%. Караваев также отметил, что среди россиян растет спрос и на премиальные категории вин.

"В России вместе с тем укрепляется тренд на более глубокое погружение в виноделие. Покупатели не просто рассматривают вина как легкие напитки, которые традиционно подаются к ужину, они стремятся разбираться в них", — добавил глава ассоциации.