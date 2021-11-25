МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В России в гражданский оборот выпущено уже 70 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В Госдуме предложили давать QR-коды еще двум категориям россиян

"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", — сказал он.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".