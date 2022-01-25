МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Задачи первого этапа стратегии развития внутреннего водного транспорта России не выполнены, а потенциал внутренних водных путей пока используется не в полном объеме, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки. Глава Счетной палаты рассказал о перспективах роста российской экономики

"Конкурентоспособный, инвестиционно привлекательный и безопасный – таким должен стать внутренний водный транспорт России согласно стратегии его развития до 2030 года. Для достижения поставленных целей предусмотрен достаточный комплекс мер и инструментов. Однако их реализация пока не привела к ожидаемым результатам. Как показала проверка Счетной палаты, задачи первого этапа стратегии (до 2020 года) остались не выполнены, а потенциал российских внутренних водных путей пока используется не в полном объеме", — сказано в сообщении.

Как отметил аудитор Валерий Богомолов, на речной транспорт приходится около 2% общего грузооборота страны. "Одна из причин низких объемов речных перевозок – ухудшение качественных параметров внутренних водных путей, в том числе на участках Единой глубоководной системы Европейской части России, соединяющей Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское моря. Для комплексного решения этой проблемы первый этап стратегии предусматривал реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе планировалось построить два гидроузла — Нижегородский на Волге и Багаевский на Дону. Однако эти проекты не были завершены", — указал он.

Так, проект по Нижегородскому гидроузлу не прошел госэкспертизу, госконтракт на его строительство был расторгнут, а компания-проектировщик признана банкротом. "Из потраченных на его проектировку 1,2 миллиарда рублей 375 миллионов были возвращены в федеральный бюджет, остальная часть суммы израсходована без достижения результата. По Багаевскому гидроузлу не были выполнены в срок подготовительные работы, что привело к удорожанию проекта почти на 8 млрд рублей и переносу срока его реализации", — добавляет СП.

Все это оказало негативное влияние на уровень инвестиционной привлекательности объектов инфраструктуры, объемы перевозок грузов и грузооборота на внутреннем водном транспорте, развитие туристических круизных перевозок, указывает ведомство. "К моменту окончания первого этапа стратегии развития ВВТ объем речных грузоперевозок, в том числе транзитных и в заграничном направлении, сократился с 118,6 в 2017 году до 109 миллионов тонн в 2020 году, грузооборот упал с 67,3 до 64,3 миллиарда тонн", — констатировал аудитор.

Счетная палата по итогам проверки также указала на необходимость пересмотра программы лизинга морских и речных судов. "Она не адаптирована к особенностям перевозок в районах Крайнего Севера, где срок навигации длится не более четырех месяцев. За такой короткий период судоходные компании не могут выплатить лизинговый кредит", — пояснило ведомство.