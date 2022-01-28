РИМ, 28 янв — ПРАЙМ. Вице-президент, исполнительный директор компании Pirelli и сопредседатель итальянско-российского предпринимательского комитета по экономическому сотрудничеству Марко Тронкетти Провера не считает, что встречи, подобные переговорам итальянского бизнеса с Владимиром Путиным, могут навредить работе компании, а само мероприятие было несвоевременным.

"У нас в России есть две фабрики, которые хорошо работают и производят продукцию на внутренний и внешний рынки. На них работают 1500 человек, и мы продолжаем инвестиции. Мы верим в развитие российского рынка и верим, что в кризисе всегда найдутся встречные точки, и мы уверены, что в итоге обнаружено равновесие", — сказал Тронкетти Провера в ходе онлайн-пресс-конференции с представителями иностранной прессы в Италии.

Говоря о переговорах итальянских бизнесменов с Путиным, Тронкетти Провера заявил, что встречи с мировыми лидерами всегда служит тому, чтобы представить позицию компании.

"Все международные компании годами поддерживали отношения с любой страной. Дата встречи была названа в ноябре, и естественно, что компании сохранили в этом уверенность", — заявил он, отвечая на вопрос о несвоевременности подобных переговоров.

"Все компании: французские, немецкие, американские — поддерживают отношения на рынках, включая Россию, поэтому никакого риска подобного рода не существует", — заявил он, отвечая на вопрос, могут ли мероприятия, подобные видеомосту с Путиным, могут нанести вред деятельности Pirelli в Италии и Европе.

"Мы получили положительные результаты от инвестиций в Россию, создали успешные совместные предприятия и довольны ходом нашей промышленной активности в России", — сказал Тронкетти Провера.

В четверг итальянские СМИ ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи сообщили, что правительство страны обращалось к Итало-российской торговой палате за отменой встречи президента РФ с руководителями ведущих итальянских компаний. В Совмине Италии РИА Новости заявили, что считают встречу Путина с итальянскими предпринимателями частной инициативой.