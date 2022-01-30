МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. На сайте кабмина сообщается о том, что он одобрил распоряжение о развитии портов Феодосия в Крыму и Азов. Грузооборот морских портов России вырос в 2021 году

В сообщении сказано, что в границы морских портов Феодосия (Республика Крым) и Азов (Ростовская область) войдут дополнительные земельные участки, соответствующие распоряжения подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что на территории порта Азов в Ростовской области появится терминал для приемки и отгрузки зерна и растительных масел, он также будет использоваться заводом по переработке льна, а в порту Феодосия создадут новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие морских портов".