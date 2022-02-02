МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Гражданам предлагают упростить доступ к решениям о капитальном ремонте жилого дома, например, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ, пишут "Известия". Российские банки не торопятся поднимать ставку по ипотеке

Для этого предлагается сократить необходимый кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до ½ — соответствующий законопроект, которым вносятся поправки статью 44 Жилищного кодекса, внесут в Госдуму в весеннюю сессию.

По словам зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в реальности собрать 2/3 собственников, чтобы принять решения о капремонте, практически невозможно. Если плата за капремонт сдается в "общий котел", то есть счет регионального оператора, около 84% всех домов в России, и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления принимают решения за них, пояснила она.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук уточнил, что фактически всю плановую документацию для утверждения готовят регоператоры капремонта.

По словам Разворотневой, нередко в таких случаях ремонтируют в первую очередь не то, что в приоритете у жильцов, и если средства собираются на спецсчет дома, а это около 16% всего жилищного фонда страны, то без решения собрания ремонт вообще не проводится, сроки затягиваются, цены на стройматериалы тем временем растут.

Уменьшение необходимого числа собственников для признания итогов голосования должно позволить наиболее активным и неравнодушным гражданам принимать участие в решении о ремонте своего дома, считает член комитета по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.