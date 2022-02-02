МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В McDonald's сообщили, что пост генерального директором компании в России станет Олег Пароев, который сейчас является вице-президентом по трансформации Burger King попросил Минпромторг снять продовольственное эмбарго на сыр

"Макдоналдс в России объявляет о смене генерального директора компании. Олег Пароев, занимающий в настоящее время позицию вице-президента по трансформации, сменит на этом посту Марка Карену, руководившего компанией с июня 2018 года. Марк Карена покидает Макдоналдс в конце февраля текущего года", — говорится в сообщении.

Пароев пришел в компанию в качестве главного финансового директора в 2015 году, а в апреле 2021 года был назначен на должность вице-президента по трансформации. На этой позиции отвечал за работу нового отдела компании, включая группу технологий, работу с большими данными и непосредственно трансформацию бизнеса. Отмечается, что под его руководством было реализовано множество проектов, призванных улучшить пользовательский опыт гостей – например, запуск функции мобильного заказа и оплаты через приложение.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 800 ресторанов McDonald's в 61 регионе.